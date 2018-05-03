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03 Mayıs 2018 12:37

Konuk öğrencilere katılım belgeleri verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Erasmus Projesine katılan yabancı gençlere düzenlenen organizasyon ile katılım belgeleri Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından verildi.

Konuk öğrencilere katılım belgeleri verildi

03 Mayıs 2018 12:37


Balıkesir’in Edremit ilçesinde Antandros Tarihi Şehri Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen Erasmus Projesi ile bölgeye gelen yabancı üniversite öğrencilerine etkinlik sonunda katılım belgeleri verildi. Belediye Başkanı Kamil Saka ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş Antandros Tarihi Şehri Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından düzenlenen Erasmus Projesi kapsamında Edremit’e gelen öğrencilerin veda gecesine katılarak, konuk öğrencilere katılım belgelerini takdim etti ve bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediler.




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