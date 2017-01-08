Köpek kaçarken korkuluğa sıkıştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir köpek kaçmaya çalışırken demir korkuluğa sıkıştı.

Olay, Cennetayağı Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde çıkmak için bahçenin korkuluğundan geçmeye çalışan köpek; demirlerin arasında kaldı. Acı içinde kıvranan köpeği gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, demir korkulukları arasında kalan köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Köpeğin, sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, sahibine teslim edildi.