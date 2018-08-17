Koray Avcı Burhaniyelileri coşturdu

Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın vizyon projelerinden olan ve Koray Avcı konseriyle ilk kez misafirlerini ağırlayan 5 bin kişilik Taylıeli Amfi Tiyatro’da izdiham yaşandı.

Yaklaşık 9 bin kişinin izlediği konserde Koray Avcı, amfi tiyatronun muhteşem ambiyansında yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Taylıeli Amfi’yi dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, 2016’da hayatını kaybeden usta sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Tosun anısına düzenlenen festivalle ilgili olarak, “Tosun ailesinin tüm üyeleri benim için çok özel. Ben onların filmleriyle büyüdüm. Erdal Tosun’un filmlerindeki her cümlesi, konuşması benim aklımda. Onu görebilmeyi ve tanışmış olabilmeyi çok isterdim. Ama hem yaşım itibariyle hem de daha büyük kitlelerle henüz 3 senedir buluşuyor olmam nedeniyle bu mümkün olmadı. Belki bir yerlerden bizi izliyordur. Başkan Necdet Uysal’ın böyle özel bir şey düşünmüş ve yapmış olması çok hoş. Büyük bir incelik” diye konuştu.

Burhaniyeliler, Ege’nin en büyük amfi tiyatrosunda, yeşillikler arasında muhteşem bir organizasyona şahitlik etti. 29’uncu Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’nin ilk gününde sahne alan Koray Avcı, sevilen şarkılarını Taylıeli Amfi Tiyatro’da binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Burhaniye’ye ilk kez geldiğini ve amfi sahnelerini çok sevdiğini söyleyen ünlü sanatçı, “Dinleyici oturarak dinlediği zaman sohbet etme imkanımız daha fazla oluyor. Aile gibi, iç içe oluyoruz” dedi.

Amfi tiyatronun muhteşem atmosferinde ilk konseri gerçekleştiriyor olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyleyen Koray Avcı; sanata, tiyatroya ve müziğe kıymet veren bir başkan olması dolayısıyla Necdet Uysal’ı tebrik etti. Müziğin olmadığı yerde duygunun da olamayacağını vurgulayan ünlü sanatçı, “Müzik olsun, tiyatro olsun, sanat olsun. Bu tür organizasyonlar sadece bir eğlence aracı değil, tamamen ülkenin sanatsal kalkınması için önemli. Sanatçıların büyümesi için değil, insanları bir araya getirmek, toplum içinde birleştirmek ve sosyalleştirmek adına önemli” diye konuştu.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Başkan Uysal, eşsiz deniz manzarası ve yeşil alanlarıyla Körfez’e Türkiye’nin sayılı etkinlik alanlarından birini kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Taylıeli Amfi Tiyatro’nun kültür ve sanat merkezi olarak Burhaniye’ye yaraşır, seçkin organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirten Uysal, Koray Avcı’yı tebrik ederek, sanatçının minik hayranlarıyla birlikte Avcı’ya hediyelerini takdim etti.