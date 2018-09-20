Kore Gazisi sakladığı bayrağı hediye etti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Kore gazisi Necdet Gülsever, 65 yıldır kendisinde bulunan bayrağı korunması için Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'a verdi. Cumhuriyet alanında kutlanan Gaziler Günü'nde Kore'de kendisine verilen bayrağı emanet eden Gülsever, duygu dolu anlar yaşadı.

87 yaşındaki Kore gazisi, daha önce kendisine Güney Kore Hükümeti tarafından verilen madalyaların, İstanbul'da çalındığını vurgularken, “1951-1953 yılları arasında, Kore Savaşı'na katıldım. O gün bizlere verilen bayrağımız vardı. Bu bayrağı 65 yıldır gözüm gibi korudum. Artık yaşlandım. Bu bayrağı, korunması için Erdek Kaymakamımıza teslim etmeyi uygun gördüm” dedi.

Kaymakam Ekrem Çalık, bu bayrağı “kutsal bir emanet” olarak koruyacaklarını belirterek, “Gazimize sağlıklı bir yaşam diliyorum” diye konuştu.