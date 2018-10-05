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Körfez Eğitim ve Gelişimspor sezonun ilk maçına çıkıyor

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Liginde Burhaniye'yi temsil eden Körfez Eğitim ve Gelişimspor, ligdeki ilk maçına Pazar günü çıkıyor. Burhaniyeli kızlar, ligin ilk maçını kendi evinde oynamayı bir avantaja çevirmek istiyor.


İyi hazırlandıklarını söyleyen Körfez Eğitim ve Gelişimspor Kulüp Başkanı Neşe Birituna, “Kızlarımız ile ligin ilk maçına bu hafta kendi sahamızda çıkıyoruz. Pazar günü saat 14.00'de Yalova Çiftlikköy Belediyespor ile karşılaşıyoruz. Burhaniye Atatürk Spor Salonunda saat 14.00'de başlayacak olan maçımıza tüm Burhaniyeli sporseverleri bekliyoruz” dedi.

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