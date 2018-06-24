Körfez’de oy verme işlemine yoğun ilgi

Oy verme işleminin ilk saatlerinden itibaren sandıklara vatandaşlar adeta akın etti.

Sabah sekizde başlayan oy verme işlemine Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Havran ilçelerinde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gün içinde sorunsuz bir şekilde oylarını kullanan vatandaşlar seçimlerin hayırlı olmasını dilediler. Edremit Belediye Başkan Kamil Saka da “Geleceğimiz için, mutlu mesut yarınlar için değerli eşim Günseli Saka ile birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirip oyumuzu kullandık. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’da eşi ile birlikte sandık başına gelerek oyunu kullandı ve hayırlı olsun temennilerini iletti.