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24 Haziran 2018 15:11

Körfez’de oy verme işlemine yoğun ilgi

Balıkesir’in Edremit Körfezinde bulunan 5 ilçesinde sandıklara büyük ilgi olduğu gözlendi.

Körfez’de oy verme işlemine yoğun ilgi

24 Haziran 2018 15:11

Oy verme işleminin ilk saatlerinden itibaren sandıklara vatandaşlar adeta akın etti.


Sabah sekizde başlayan oy verme işlemine Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Havran ilçelerinde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gün içinde sorunsuz bir şekilde oylarını kullanan vatandaşlar seçimlerin hayırlı olmasını dilediler. Edremit Belediye Başkan Kamil Saka da “Geleceğimiz için, mutlu mesut yarınlar için değerli eşim Günseli Saka ile birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirip oyumuzu kullandık. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’da eşi ile birlikte sandık başına gelerek oyunu kullandı ve hayırlı olsun temennilerini iletti.




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