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19 Haziran 2017 08:03

Körfezdeki güvenlik görevlileri iftarda buluştu

Balıkesir’in Edremit Körfezindeki güvenlik görevlilerı Burhaniye’de buluştu.

Körfezdeki güvenlik görevlileri iftarda buluştu

19 Haziran 2017 08:03


Güvenlik İş Sendikasının Bizim Köy Etnoğrafya Müzesi Bahçesinde düzenlediği iftara, sendikanın denetleme kurulu başkanı Serkan Tenk ve disiplin kurulu başkanı Ramazan Palak ve İl temsilcisi Metin Aslan’da katıldı..


Kocaseyit Havalimanı ile Balıkesir Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumu işyerlerinde görev yapan yaklaşık yüz kadar güvenlik görevlisi Burhaniye temsilcisi Emrah Kürkçüoğlu’nun öncülüğünde bir araya geldi. Müzenin bahçesinde hep birlikte oruçlar açılırken, birlik beraberlik ve kardeşlik duası yapıldı. İl Temsilcisi Metin Aslan, organizasyonu üstlenen Emrah Kürkçüoğlu ve konuklara teşekkür etti. Sendikanın denetlenme kurulu başkanı Serkan Tenk’de iftar programlarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Sendika üyelerinin birbirlerini tanımalarını istediklerini anlatan Tenk, ”Sendikamızı daha iyi bir yere getirmek için elbirliği ile çalışıyoruz. Hepimiz güvenlikçiyiz. Üniforması olmayan güvenlikçi olmaz. 81 ilimizde iftar programları düzenliyoruz. Çıkmış olduğumuz bu yolda zorluklara göğüs gereceğiz. Sendikamız sayesinde iyi kazanımlarımız oldu. Bizler yardımcı işçi değil, asıl işçileriz. Şimdi kamu spotu hazırlıyoruz. Doğumdan ölüme güvenlik görevlisi olarak bizler varız. Bu kamu spotu filmi ciddi bir tanıtım olacak” dedi.




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