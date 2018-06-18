Körfez’e doğalgaz müjdesi

Hasan Demiraslan, körfez ilçelerine doğal gaz gelebilmesi için hummalı çalışmaların sürdüğünü belirtti. Demiraslan, “Onlar konuşur, AK Parti yapar” dedi.

İHA Körfez Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Demiraslan, Edremit, Burhaniye, Havran, İvrindi, Kepsut, Bigadiç ve Erdek ilçelerine doğalgaz arzının sağlanması için Pamukçu’dan başlayan döşeme çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Beraberinde AK Parti Edremit ilçe Başkanı Metin Örkçü ile birlikte ziyaretinde açıklamalarda bulunan Demiraslan, “Pamukçu’daki çalışmaları yerinde inceledim. Çalışmalar büyük bir hızla sürüyor. En kısa sürede temiz enerjinin ilçelerine gelecek olmasından dolayı büyük memnunluk yaşıyoruz. İlçelerimize hayırlı uğurlu olsun, hükümetimizin desteği ile söz verdiğimiz bir konuyu daha yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Demiraslan, “BOTAŞ bu yılsonuna kadar çalışmalarını bitirir bitirmez AKSA Doğalgaz binalara ve işyerlerine bağlantılar için İvrindi, Havran, Burhaniye ve Edremit’te aynı anda kazmayı vuracak. İnşallah Ayvalık ve Gömeç ilçelerimizi de projeye dahil edip en kısa zamanda doğalgazla buluşturmak istiyoruz” dedi.

Birilerinin ‘Hayal kuruyorlar’, ‘Beceremezler’ dedikleri doğalgazın Edremit Körfezi’ne ulaşmasına çok az kaldığına dikkat çeken Demiraslan, “İvrindililerin, Havranlıların, Burhaniyelilerin, Edremitlilerin en büyük hayali doğalgaza kavuşmaktı. O hayal artık gerçeğe dönüşüyor. 16 inch çapındaki borularımız bölgemize geldi. 104 kilometrelik hatta çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Çanakkale 18 Mart Köprüsü ve otobanının bitmesi, doğalgazın körfeze kavuşması değerine değer katacak. Onlar konuşur, AK Parti yapar” diye konuştu.

Balıkesir’in dört bir yanına doğalgaz götürme hedeflerine hızla yaklaştıklarına ifade eden Demiraslan, Balıkesir’in 20 ilçesinden 5’inin doğalgaz kullandığını ancak yıl sonuna kadar bu sayıyı 13’e yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin bu kış doğalgaz ile ısınmaya başlayacağını ifade eden Demiraslan, Erdek’te ise ilk kazmanın 5 Haziran’da vurulduğunu ve kış sezonunda Yalı Mahallesi’ne gazın verileceğini müjdeledi.