Körfez’in en büyük camisi Burhaniye’de yapılıyor

8 Eylül Stadı yanında yapımına devam eden ve 3 yıldan bu yana zemin katında namaz kılınan Mehmet Kocaatlı Camii inşaatının ahşap bölümlerinde çalışmalar sürerken, caminin iki ay içinde ibadete açılabileceği açıklandı.

Caminin mihrap, minber ve kürsüsünün ahşap olduğunu anlatan Burhaniye Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Özkaramanlı, hayırseverlerin desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Özkaramanlı, "Camimiz körfez yöresinin en büyüğü olacak. Aynı anda bin kişi namaz kılabilecek. Camide mihrap, minber, kürsü ve kapılar özel ahşaptan yapıldı. Şu anda ustalar çalışıyorlar. İnşallah iki aya kadar ibadete açmayı planlıyoruz. Bu güne kadar hayırseverlerin büyük desteğini gördük. Ancak, yine hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Fevzi Küçükkırsoy’da, Mehmet Kocaatlı Camiin örnek bir cami olacağını belirterek destek beklediklerini anlattı. Ustalardan Zeki Kök ise, Balıkesir’de ilk kez bu caminin ahşapların Selçuklu dönemi süslemeleriyle işlendiğine dikkat çekti.