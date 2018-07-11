Kosovalı Kadınlardan Kaymakam Sırmalı’ya ziyaret

Savaş mağduru kadınların el işlerine yöneltilerek, ürettikleri ürünlerin pazarlanması hususunda destek sağlayıp, ev ekonomilerine destek olmayı, savaşta yaşadıkları acıları hafifletmeyi amaçlayan proje kapsamında Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ‘Turistik Hediyelik Eşya Yapımı Kursu’ açıldı. Altınoluk Necmi Şahin İlkokulu’nda açılan ve yaklaşık 3 haftadır devam etmekte olan kursta; öğretmenler Hayriye Dinç ve Rabia Figen Esmeray’ın gözetiminde Kosovalı kadınlardan oluşan kafile kısa bir süre içerisinde başarılı işlere imza attı.

Altınoluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özkan Erden, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Avcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç eşliğinde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret eden Kosovalı kadınlar, Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek; “Bizleri buraya davet ettikleri için tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Kendimizi evimizde gibi hissettik. Sıcak bir karşılama oldu. Kosova yeni savaştan çıkmış bir ülke. İşsizlik çok yüksek olduğu için, Türkiye’den böyle bir destek geldi. Kadınlarımızı buraya getirdik. El işi ile bir aylık bir eğitim söz konusu burada. Gerçekten bu uygulama için Türkiye’ye müteşekkiriz. Sıcak karşılamaları ve samimiyetleri için Edremit halkına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’de yaşayan insanların çok şanslı olduklarını ve yaşadıkları ülkenin kıymetini bilmeleri gerektiğini belirten Kosovalı kadınlar, kurs programının çok verimli geçtiğini, Edremit’in tarihi ve kültürel olarak çok güzel bir coğrafyada bulunduğunu söyleyerek Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’ya teşekkür ettiler.

İki halk arasındaki köklü bağlara değinerek, böyle güzel bir projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kaymakam Sırmalı, “Biz Edremit’li yetkililer olarak, Kosovalı savaş mağduru kadınları ilçemizde misafir etmekten ve meslek edindirmeye yönelik kursları düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu tür projeler, ortak geçmişe ve manevi değerlere sahip iki ülke insanını birbirlerine yakınlaştırır yeni projelere vesile olur” dedi.

Kurs günleri haricinde Kosova’dan gelen misafirlere, "Kuzey Ege’nin incisi" olarak anılan Edremit Körfezi’ni tanıtmak amacıyla; Altınoluk Abdullah Efendi Konağı, Antandros Ören Yeri Kazı Alanı, Adatepe ve Zeus Altarı gezdirildi. Önümüzdeki günlerde Ayvalık İlçesi ve Çanakkale İline bir gezi düzenlenmesi planlandı. Ayrıca Çanakkale Kahramanı Kocaseyit’i anmak için Kocaseyit’in köyüne ve mezarına bir anma ziyareti de düzenlenecek.