Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 12:41

Köyde Karesispor rüzgarı esti

Balıkesir’i Türkiye Basketbol 1.

Köyde Karesispor rüzgarı esti

30 Kasım 2017 12:41

Ligi’nde temsil eden Karesispor, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET) ile birlikte düzenlemiş olduğu panel kapsamında Tatlıpınar Köyü İlk ve Ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.


Köylerinde ilk defa profesyonel bir basketbol takımını gören köy okulunun öğrencilerinin mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panele Karesispor Sportif Direktörü Anıl Uyanık ve Baş Antrenör Fahri Güler ile birlikte sporcular Umutcan Özyıldırım, Kerem Özel ve Gani Lawal katıldı. Öğrenciler, hem basketbol hem Karesispor hakkında sorular sordu hem de okullarına kadar gelen yıldız isimlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Panelde köy okulunda okuyan öğrenciler gelen konuk basketbolculara sorular sordular. Öğrenciler aldıkları cevaplar eşliğinde oldukça keyifli geçen panelin ardından Sportif Direktörü Anıl Uyanık, Tatlıpınar İlk ve Orta Okulu’na Karesispor’un imzalı forması ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın hediyesi olan Karesispor marşı CD’sini hediye etti. Okul müdürü, Karesispor marşının bundan sonra okullarının teneffüs müziği olacağını söyleyince öğrencilerden büyük mutluluk yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç