Köylülerin dirençli eylemi sonuç verdi

2 gündür gergin anların yaşandığı köylülerin eyleminde, jandarma ile köylüler arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Traktörlerle yolu kapatan köylülerin eyleminde mahalle sakinleri, “Taş ocağının tozu yüzünden mahallemiz sakinleri sağlık açısından büyük tehlike altında. Kanser vakaları arttı. Hayvancılığımız bitiyor. Kesilen hayvanların ciğerleri bile hastalıklı çıkıyor. Sokak hayvanları ölüyor. Zeytinlikler tehdit altıda toz soluyoruz. Tedbir alınıncaya kadar mücadele etmeye kararlıyız” şeklinde konuşmuşlardı.

Yemeklerini dahi orada yapmaya başlayan köy sakinlerini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun asfalt sözü verdikten sonra araçların gelmesi ve asfaltlama çalışmaların başlaması üzerine eylemlerine son verdi.

Kafooğlu, Balıkesir Miletvekili Mustafa Canbey, Belediye Başkanı Emin Ersoy’un eylem yapan mahalle sakinlerini ziyaretinde,” Bu yol büyükşehir ya da ilçe belediyemiz hizmet sınırları kapsamında değil. Ancak yolun bir bölümünü sizler için Büyükşehir olarak biz yapacağız. Kalan diğer bölümüyse ilgili firma ile görüşüp onlara yaptıracağız. Sizlerin bu mağduriyetini gidermek için bizler yolun bir bölümünü üstleniyoruz” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’de mahalle sakinlerini ziyaretinde, “Her gün 100’e yakın ağır tonajlı araç bu stabilize yolu kullanıyor ve araçların geçişi dolayısıyla köyün üstünde bir toz bulutu asılı kalıyor. Köylülere ölüm solutuyor, kanser oluyor. Stabilize yolun uzunluğu 4 km. Vatandaşlarımızın talebi bu yolun asfaltlanması. Vatandaşlarımıza bu zulmü yaşatmaya kimsenin hakkı yoktu"şeklinde konuştu.