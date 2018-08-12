Ege’nin ve Körfez’in diğer yaşam savunucularıyla birlikte, Ayvalık Tabiat Platformu olarak geniş bir katılımla eyleme katılarak destek verdi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in ve Kozak’taki köy muhtarlarının ev sahipliğinde yapılan toplantıda; CHP’li bölge milletvekilleri Bedri Serter, Kani Beko ve Mahir Polat ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, TMMOB Orman Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı Salih Sönmezışık da hazır bulundu.

Kozak’ın altınının fıstık olduğunu vurgulayan Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Çamfıstığının ana vatanı olan Kozak Yaylası’nda madenciler gitmeden doğa tahribatı bitmeyecek, fıstıkta verim eski günlerine dönmeyecek. Madencileri burada istemiyoruz, gitsinler. Kozak halkının çığlığına ses vermeye ve Bergama Çevre Platformu ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" denildi.