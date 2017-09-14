Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından 5 bin 808 öğrenci yararlanıyor

KYK Balıkesir İl Müdürlüğü 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte yurtlarda, fakültelerde açtığı stantlarla öğrencileri ve ailelere hizmetlerini anlatıyor. Balıkesir’e eğitim görmek için gelen öğrenciler ve aileleri ile yakından ilgilenerek yurtlar hakkında detaylı bilgiler veren KYK görevlileri, yurt başvurularının nasıl yapılacağı, yurtlarda öğrencilere sunulan imkânlar hakkında bilgi vererek öğrencilerin ve ailelerinin kafasındaki soru işaretlerinin ortadan kalkmasını sağladı.

“Balıkesir genelinde 9 yurtta 5.808 öğrenci kalacak”

KYK Balıkesir İl Müdürlüğü bünyesinden hizmet veren 9 yurtta 5 bin 808 öğrenciyi yurtlarda barındırıyor. Yeni açılacak yurtlarla öğrenci kapasitesini arttıracak olan Balıkesir İl Müdürlüğü merkezde Balıkesir Yurdu, Hasan Basri Çantay Yurdu, Dursunbey Yurdu, Havran Yurdu, Manyas Yurdu, Burhaniye’de Muhyiddin-i Rumi Yurdu, Bandırma’da Bandırma Yurdu, Ayhan Songar Yurdu ve Fatma Ana Yurdu ile hizmet veriyor. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde asil olarak kazanan öğrencilerin yurtlarda kalmaya başladı.

“KYK Yurtlarına yedek öğrencilerin yerleştirilmesi devam ediyor”

KYK’da Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada 2 gün şeklinde yedek yerleştirmeler devam ediyor. Yurtlarda kalma hakkı kazanan öğrenciler KYK Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu karar doğrultusunda 3 lira 50 kuruş sabah kahvaltısına, 7 lira 50 Kuruşa akşam yemeğinde olmak üzere günlük 11 TL, aylık 330 TL beslenme yardımı almaktadır. Yine başvuran herkese 425 TL kredi ve maddi durumu iyi olmayan öğrencileri de gerekli araştırmaları yaptıktan sonra burs verilmektedir.