Küçükköy Spor MMA takımı Yalova'dan 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallelerinden Küçükköy'ün gururu olan Küçükköy Spor MMA Spor takımı, Yalova'da katıldıkları şampiyonadan 6 madalya ile döndü.

Yalova'da gerçekleşen MMA (Karma Dövüş Sanatları) karşılaşmalarına 7 sporcu ile katılan Küçükköy Spor MMA takımı, şampiyonadan 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyalarla döndü.

Bu kapsamda; 65 kilogramda Emre Çakır Genç Erkekler MMA Lıgts etabında altın madalya kazanırken, Büyük Erkekler MMA Lıghts kategorisinde 78 kilogramda Barış Bengi gümüş; Büyük Erkekler MMA Full etaplarında, 61 kilogramda Rafael Bahriyev, 71 kilogramda Şamil Şavaziyev ve 65 kilogramda Elzad Bediroğlu bronz madalya elde ettiler.

Ayvalık'a ayağının tozuyla dönen Küçükköy Spor MMA Takımı Antrenörü Tuncay Talay, çalıştırdığı sporcularının Yalova'da gerçekleşen ve Türkiye genelindeki MMA sporcularının katıldığı İbrahim Yıldız Fıght Akademi tarafından düzenlenen şampiyonadan 6 madalya dönmelerinden duyduğu memnuniyet ifade etti.

3 Kasım'da yine aynı yerde yapılacak olan Türkiye MMA Profesyonel Şampiyonası 1. Ligi karşılaşmalarına hazırlandıklarını kaydeden Tuncay Talay, “Takım olarak bu şampiyonadan da kupa ve madalyalarla döneceğimize inanıyorum. Bu bağlamda bizlere her zaman destek veren başta Ayvalık Kaymakamımız Gökhan Görgülüaslan ile Ayvalık Belediye Başkanımız Rahmi Gençer'in yanı sıra İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz Ahmet Suakar, Ayvalık Belediye Meclis Üyemiz Fahri Güren ile Küçükköy spor Külüp Başkanımız Murat Güren'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nasip ederse Yalova'da 3 Kasım'da gerçekleşecek olan profesyonel şampiyonadan elde edeceğimiz başarılarımızın gururunu da halkımızla paylaşacağız” diye konuştu.