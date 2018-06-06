Küçükköy’de 24 Haziran’da 9 bin seçmen oy kullanacak

Küçükköy Mahalle Muhtarı Hasan Bağadır muhabirimize yaptığı açıklamada, 24 Haziran Genel Seçimleri’nde oy kullanacak seçmenlere ait kartların kendilerine ulaştığını belirterek, “Halkımız seçmen kartlarını Sarımsaklı merkezde bulunan AVM’deki Muhtarlık binamızdan temin edebilirler. Seçmenlerimizin herhangi bir kargaşaya meydan vermeden bu kartlarını telim almalarını istiyoruz.” dedi.

Muhtar Bağadır, Sarımsaklı ikamet eden vatandaşların oylarını Polis Moral Eğitim Merkezi ile Mecit Ataklı İlk ve Ortaokulu binasında, Küçükköy’de ikamet edenlerin ise Mecit Ataklı İlkokulunda kullanacaklarını da sözlerine ekledi.