Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:01

Küçükköy’e itfaiye müfrezesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarını da bünyesinde barındıran Küçükköy Mahallesine; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 9 kişiden oluşan bir müfreze kuruldu.

Küçükköy’e itfaiye müfrezesi

18 Haziran 2018 13:01


Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüreceği öğrenilen müfrezenin olası yangınlarda 8 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinden gelecek olan ekiplerden önce müdahale yapılabilmesi için kurulduğu öğrenildi.


Kısa bir süre önce de ilçenin en büyük mahallesi olan Altınova’ya da bir müfrezenin kurulduğu öğrenilirken, Küçükköy’de kurulan itfaiye müfrezesi vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.


Sarımsaklı’daki otogar da kurulan müfrezenin 24 saat süresince dönüşümlü olarak görev yapan toplam 9 itfaiye personelinden oluştuğu kaydedilirken, müfrezenin tek arazöz ile yangınlara ilk müdahale yapabilecek tüm olanak ve donanıma sahip olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç