Küçükköy’e itfaiye müfrezesi

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüreceği öğrenilen müfrezenin olası yangınlarda 8 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinden gelecek olan ekiplerden önce müdahale yapılabilmesi için kurulduğu öğrenildi.

Kısa bir süre önce de ilçenin en büyük mahallesi olan Altınova’ya da bir müfrezenin kurulduğu öğrenilirken, Küçükköy’de kurulan itfaiye müfrezesi vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Sarımsaklı’daki otogar da kurulan müfrezenin 24 saat süresince dönüşümlü olarak görev yapan toplam 9 itfaiye personelinden oluştuğu kaydedilirken, müfrezenin tek arazöz ile yangınlara ilk müdahale yapabilecek tüm olanak ve donanıma sahip olduğu öğrenildi.