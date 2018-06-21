Küçüksan’da 2017 Mali Genel Kurul gerçekleştirildi

Küçüksan İşletme Kooperatifi 2016 Yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı verilen önerge ile divan başkanlığa Erol Ayvaz yardımcılığına Ahmet Altıntaş üyeleriklere ise Hüseyin Özgen ve Erkan Şehirli’nin seçilmesiyle başladı. Gündem maddelerinde yer alan Yönetim denetim kurulu raporları ile finansal tablolar okunmasının ardından denetim kurulu raporları ve finansal tablolar müzakare edilerek, yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesinden sonra gelecek yılın bütçe ve çalışma programı görüşülerek karara bağlandı. Genel Kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre geçmiş yıllardaki gelir-gider farkı olan brüt 4 milyon 401 bin liranın ortaklara dağıtılmasına karar verildi. KÜÇÜKSAN Başkanı Ahmet Sakbaş “İşletme Kooperatifimizin 2017 yılı mali Genel Kurulunu gerçekleştirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Sitemizin dünü, bugünü ve yarını için bilgi paylaşma şansı bulacağımız bu Genel Kurulumuzda alınacak olan kararların Sanayi Sitemiz ve Balıkesirimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yola çıktığımız günü dün gibi hatırlamakta ve aynı heyecanı yine karşınızda yaşamaktayım. En büyük amacımız ve sloganımız ‘Mallarımıza sahıp çıkmaktı ve bu böyle devam edecek’. Her zaman en iyi hizmet için tüm kurum ve kuruluşlarla ile mücadelemize her zaman olduğu gibi devam edeceğiz”dedi.