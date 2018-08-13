Kula yeni ekonomi modelini değerlendirdi

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula İş dünyası olarak tüm diğer aktörlerle beraber ekonomik istikrarın yeniden sağlanması için var güçleriyle çalışmaları gerektiğini belirtti. Kula; “Yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefi açısından önemli buluyor ve destekliyoruz” dedi.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ Bilindiği üzere Ekonomik hayatımızı yakından ilgilendiren Yeni Ekonomik Model Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Açıklanan program ile kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede ekonomi politikaları ile ilgili neler yapılacağı ana hatları ile belirtilmiştir. Özellikle Eylül ayında açıklanacağı ifade edilen orta vadeli program ile birlikte uygulanacak model daha iyi anlaşılacaktır. Uygulanacağı açıklanan modelde yer alan Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığının devam etmesi, enflasyonla mücadele, sıkı para ve maliye politikası, sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi, adil bir vergi sistemi, yapısal reformlar gibi programların uygulanması ile piyasalarda istikrar sağlanabilecektir.

Ülkemizdeki tüm ekonomik aktörler, bankalar, iş dünyası, hükümet bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. İş dünyası olarak tüm diğer aktörlerle beraber ekonomik istikrarın yeniden sağlanması için var gücümüzle çalışmak durumundayız. İş dünyası ve sanayiciler olarak bu noktada panik yapmadan dikkatli olmalıyız. Bu noktada ticaretimize, üretimimize, yatırımlarımıza, istihdama ve ihracata devam etmemiz büyük önem arz ediyor. Yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefi açısından önemli buluyor ve destekliyoruz. Bu zor dönemde üzerimize düşen tüm görev ve sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.