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08 Mayıs 2018 16:13

Kumru yavrularının yaşaması için arozözün bakımı ertelendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği’nde bir itfaiye aracının bakımı, merdiveninde kumruların yuva yaptığının görülmesi üzerine ertelendi.

Kumru yavrularının yaşaması için arozözün bakımı ertelendi

08 Mayıs 2018 16:13


İtfaiye garajında bulunan 10 N 1330 plakalı merdivenli arozözün motoru indirildiği için merdiven kalkık vaziyette bekletiliyordu. Merdivenin servise gitmesi için kapatılması gerekiyordu. İtfaiye erleri, kumrunun merdivene yuva yaptığını görünce, yuva başka yere taşındı. Ancak bu sefer anne kumru yuvayı bulamadı. Bunun üzerine 3 yavru kumrudan biri soğuktan öldü. Bunun üzerine yuva yeniden merdivene konarak, aracın bakıma gönderilmesi ertelendi.


İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, ”Bizim için her can önemlidir” dedi.




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