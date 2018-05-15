Kupa Kepsut Belediyespor’un oldu

Maçın finalinde Kepsut Belediye Başkanlığı Voleybol takımı kupayı kazandı.

Kepsut’ta düzenlenen Kaymakamlık voleybol turnuvasını Emniyet Amirliği takımını yenen Kepsut Belediye Başkanlığı Voleybol takımı kupayı kazandı. Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı turnuvada birinci olan Kepsut Belediye Takımını tebrik ederek “Kurumlarımız arasında düzenlediğimiz bu turnuvadaki başarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Kurumlarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek önümüzdeki günlerde farklı branşlarda turnuvalar düzenlemek istiyoruz’’ dedi.

Kepsut Belediye başkanı İsmail Cankul’da turnuvaya katılanlara hitaben ‘’ Müsabakalarda dereceye giren bütün takım ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Burada yenmek veya yenilmek önemli değil. Sonuçta dostluk kazanmıştır. Bu etkinliklerimizi gelecek sefere inşallah daha farklı branşlara yayarak devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.