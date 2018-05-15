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15 Mayıs 2018 11:25

Kupa Kepsut Belediyespor’un oldu

Kepsut Kaymakamlığının organizasyonu ile düzenlenen ‘’Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasını” final maçında Kepsut İlçe Emniyet Amirliği Takımı ile Kepsut Belediyesi takımı arasında oynandı.

Kupa Kepsut Belediyespor’un oldu

15 Mayıs 2018 11:25

Maçın finalinde Kepsut Belediye Başkanlığı Voleybol takımı kupayı kazandı.


Kepsut’ta düzenlenen Kaymakamlık voleybol turnuvasını Emniyet Amirliği takımını yenen Kepsut Belediye Başkanlığı Voleybol takımı kupayı kazandı. Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı turnuvada birinci olan Kepsut Belediye Takımını tebrik ederek “Kurumlarımız arasında düzenlediğimiz bu turnuvadaki başarınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Kurumlarımız arasındaki iletişimi güçlendirmek önümüzdeki günlerde farklı branşlarda turnuvalar düzenlemek istiyoruz’’ dedi.


Kepsut Belediye başkanı İsmail Cankul’da turnuvaya katılanlara hitaben ‘’ Müsabakalarda dereceye giren bütün takım ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Burada yenmek veya yenilmek önemli değil. Sonuçta dostluk kazanmıştır. Bu etkinliklerimizi gelecek sefere inşallah daha farklı branşlara yayarak devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.




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