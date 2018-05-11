Sarımsaklı Yunus Emre Camii Kur’an Kursu eğitmeni Saliha Küçük, “Kış boyunca eğitim gören kursiyerlerimiz Kur’an-ı Kerim okumaya başladılar. Hatim de indirecekler. Öğrencilerimiz, yaşlısından gencine hepsi de fedakarlıkla eğitimlerini tamamladılar. İnşallah seneye de aynı şekilde bu kurslarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizim amacımız Allah’ın kelamını, bilmeyen arkadaşlarımıza öğretmektir” dedi.

Kalabalık bir vatandaş topluluğunun da hazır bulunduğu yıl sonu etkinliğinde konuşan Ayvalık İlçe Müftülüğü Vaizi İzzet Altıntaş, ilçe genelinde düzenledikleri Kur’an kurslarında ayetleri ve Hazreti Peygamber’in Hadis-i Şerifleri’ni kursiyerlerin öğrenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kur’an-ı Kerim’in bir hayat kitabı ve hidayet rehberi olduğuna işaret eden ve ilçede açılan 30 ayrı noktadaki kurslarda 228 kursiyerin eğitim gördüğünü söyleyen Altıntaş, “Kur’an insanları Hak’tan, hakikate ulaştıran bir kitaptır. Bugün Fransa’da Kur’an-ı Kerim’in insanlara faydalı olmadığını ifade ediyorlar. Bu iddialar külliyen yalandır. Bunlar, Kur’an-ı Kerim’i anlamaktan uzak gayretlerdir. Amaçlı davranışlardır. Bu tür davranışlar insanlar arasında hoşgörüyü yok edip, kavga ve savaşların ortaya çıkmasına neden olabilecek unsurlardır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de insan katletmeyi öven bir tane bile ayet yoktur. Bu yüzden de bu tür davranış sergileyenlerin bu iddialarını reddediyoruz. Biz Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’e daha çok sahip çıkmak zorundayız. Kur’an-ı Kerim ile daha çok içli dışlı olmalıyız” diye konuştu.

Kursiyerlerden Şefika Keklik de, Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenmiş olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “Bugün burada hatim indirecek olmanın da heyecanını yaşıyorum. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Ülkemiz için de çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kursa gelen yaşlı kadınlar ise, "Keşke küçük yaşta gelseydik, küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i öğrenseydik. Daha önceden bu ilmi öğrenseydik" şeklinde konuştular.