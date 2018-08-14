Kuran kursu öğrencileri spor yaptı

‘’Yaz Kuran Kurslarında Spor Yapıyoruz’’projesi kapsamında Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile Altıeylül İlçe Müftülüğü ortaklığında cami ve Kur’an kursuna giden çocuklara futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuva öncesi Kur’an kursuna giden öğrenciler etkinlikte önce halat çekme, sandalye kapmaca ve denge oyunları gibi çeşitli oyunlarla küçük büyük herkes gönüllerince eğlendi. Daha sonra öğrenciler, futbol turnuvası için ter döktü. Futbol turnuvasına katılan cami ve Kur’an kursu öğrencilerine, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman ve İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu’nun katılımıyla madalya ve kupaları takdim edildi.