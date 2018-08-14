Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 15:09

Kuran kursu öğrencileri spor yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Altıeylül Kaymakamlığı ile Altıeylül Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile Kur’an kursuna giden öğrenciler için, futbol turnuvası düzenlendi.

Kuran kursu öğrencileri spor yaptı

14 Ağustos 2018 15:09


‘’Yaz Kuran Kurslarında Spor Yapıyoruz’’projesi kapsamında Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile Altıeylül İlçe Müftülüğü ortaklığında cami ve Kur’an kursuna giden çocuklara futbol turnuvası düzenlendi.


Turnuva öncesi Kur’an kursuna giden öğrenciler etkinlikte önce halat çekme, sandalye kapmaca ve denge oyunları gibi çeşitli oyunlarla küçük büyük herkes gönüllerince eğlendi. Daha sonra öğrenciler, futbol turnuvası için ter döktü. Futbol turnuvasına katılan cami ve Kur’an kursu öğrencilerine, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman ve İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu’nun katılımıyla madalya ve kupaları takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç