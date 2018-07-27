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27 Temmuz 2018 15:13

Kuran kursu öğrencilerine yaz kursu hediye

Karesi Belediyesi Kuran kursunda eğitim gören çocukları spor okullarında kurs ile ödüllendiriyor.

Kuran kursu öğrencilerine yaz kursu hediye

27 Temmuz 2018 15:13


Karesi ilçesinde Kuran kurslarında eğitim gören çocuklar, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile merkez ve kırsal mahallelerdeki Kuran Kurslarında eğitim gören çocuklar, Karesispor Okulu Yaz dönemi kursuna katılarak, yüzme, paten kayma, ata binmeyi ve ok atmayı öğreniyor.


Kuran kursunda Kur’an-ı Kerim okuyan yüzlerce Karesi Belediyesi’nin proje sayesinde her gün Fatih Okulu, Karahallılar Okulu, Atatürk Lisesi ve Sakarya Karesi Park’ta yüzme eğitimi alıyor. Öğrencilerin okullarda uzman eğiticilerin gözetiminde yüzdüklerini ve diğer sportif faaliyetlerden faydalandıklarını dile getiren Hatipler Cami İmamı Ramazan Kahraman, "Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu bone, şapka şort gibi ihtiyaçları belediyemiz tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Belediyemizin yaptığı bu faaliyet çocuklarımız ve aileleri tarafından takdirle karşılanıyor. Belediyemizin bu hizmetine gönülden destek veriyor, Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyoruz" dedi.




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