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13 Ağustos 2018 14:50

Kurban Bayramı tedbirleri masaya yatırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların bayram tatilini huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında ilgili ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla bayram tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tedbirleri masaya yatırıldı

13 Ağustos 2018 14:50


Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince alınacak önlemler ele alındı. Kurban Bayramı’nda vatandaşların sorun yaşamaması için kurban satış ve kesim yerlerinin insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmelerinin sağlanması, denetimlerinin yapılması, iş yerlerinin gıda yönünden denetlenmesi, sağlık bakımından gerekli tedbirlerin alınması, turizm beldelerimizi ziyarete gelen tatilcilerin rahat bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri için asayiş kontrollerinin arttırılması, yollarda trafik tedbirlerinin ve denetimlerinin artırılması, elektrik kesintileriyle ilgili önlemlerin alınması gibi kararlar alındı.


Gerçekleştirilen toplantıya; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Aka, İlçe Yazı işleri Müdürü Nurşen Salman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, Akçay Turizm Danışma Bürosu Müdür V. Mehmet Akpınar ve Milli Parklar Mühendisi Yasir Özerhan katıldı.




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