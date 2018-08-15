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15 Ağustos 2018 14:09

Kurban geldi bileyicilerin işi arttı

Burhaniye ilçesinde, Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte bileyicilerin işleri arttı.

Kurban geldi bileyicilerin işi arttı

15 Ağustos 2018 14:09

Caddelerde kurulan tezgahlarda bilenen bıçaklar, kurban kesimi ve etlerin parçalanmasında kullanılacak.


Bayram yaklaşırken, çok sayıda vatandaşı kurban telaşı sararken, bıçaklarda hazırlanmaya başlandı. Hanay Cami altında bıçak bileyiciliği yapan Yüksel Adem, 10 yaşından bu yana mesleğin içinde olduğunu söyledi. Yoğun talep olduğunu anlatan 44 yaşındaki Adem, “Her yıl kurban öncesi bizim işimiz artar. Bu sene de öyle oldu. Bıçağın tanesini 2,5 liradan biliyorum. Benim gibi bu işi başka yapanlarda var. Ben 10 yaşamdan beri bu işi yapıyorum” dedi.




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