Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli

Kurban satış ve kesim yerlerinin her gün belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, belediye veteriner hekimi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müftülüğü görevlilerince denetim altında tutularak, kurbanlık hayvanların kontrol edileceği bilgisini veren Güleç, kurban satış yerlerinde kurbanlık için uygun olmayan hayvanların görevliler tarafından çarpı (X) işareti ile belirtileceğini söyledi. Kurban kesim yerlerinin temizlik ve hijyen konusunda denetleneceğini vurgulayan Güleç’e göre, kurbanlık hayvan alırken şu hususlara dikkat edilmeli:

“Veteriner hekim kontrolünün olduğu güvenilir noktalardan alınmalı. Kulaklarında resmi işaretleme ve kontrollerin olduğu küpeler olmalı. Genel durumu iyi olmalı, çevresine ve uyarılara tepki vermeli, düşkün ve halsiz olmamalı. Tüy yapısı düzenli ve parlak olmalı. Sağlıklı, azaları tam ve besili olmalı. Fiziki görünüşlerinde olumsuzluk ve anormallik bulunmamalı. Ağız ve burun kısımlarında salya, yara, akıntı bulunmamalı. Vücutta geniş yara, şişlik ve ödem bulunmamalı. Vücudunda ve eklemlerinde çeşitli yara, apse ve şişkinlikler bulunmamalı. Kondisyonu iyi, yuvarlak hatlı olmalı, vücutta kemik çıkıntıları fark edilmemeli, çok zayıf olması çeşitli hastalıklara maruz kaldığının ya da bakım şartlarının iyi olmadığının belirtisi olabilir. İshal olması da çeşitli hastalıkların belirtisi olabileceğinden, arka kısmının ıslak olmaması gerekir. Sığır ve Manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca kurbanlık için uygundur. Kurbanlık için dişi değil, erkek hayvan tercih edilmesi hem dinimizce hem de ülkemizin hayvancılık politikaları gereği uygundur denildi.”