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Kurtarılan kedi sahibini görünce sevinçten çılgına döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çınar ağacında mahsur kalan kedinin itfaiye ekiplerinin sahibi ile kavuşma anı fotoğraf karesine böyle yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çınar ağacında mahsur kalan kedinin itfaiye ekiplerinin sahibi ile kavuşma anı fotoğraf karesine böyle yansıdı.


Akçay Mahallesi 2091 Sokak'ta kaybolan kedinin çınar ağacında olduğunu gören çevre sakinleri, kediyi kurtarmak istese de, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istendi. Ekipler, kediyi ağaçtan indirmeyi başardı. Sahibi ile buluşan kedinin sevinci ise itfaiyecileri şaşırttı.

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