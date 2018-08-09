Kurtdere güreşlere hazır

Kurtdere güreşleri UNESCO Dünya mirasları listesine aday olmak için başvuru yapıldı.

Bu yıl düzenlenecek güreşlere 80’i başpehlivan olmak üzere bin 500’e yakın pehlivan ve binlerce davetlinin katılması bekleniyor. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurtdere Güreşlerinin UNESCO’nun dünya mirası listesine kaydettirmek için başvuru yapıldığını açıkladı.

Kurtdere güreşleri tanıtım toplantısı Kurtdere Mahallesinde bulunan er meydanında tanıtıldı. Açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurtdre güreşlerinin 1959 yılında ilk defa yapıldığını devletin resmi kayıtlarından ortaya çıkardıklarını belirterek, “Balıkesir Kurtdere güreşleri için hazır, 10-12 Ağustos günleri yapılacak güreşlerin programını açıkladı. Programını gün, gün açıkladı. Ayrıca Kurtdere güreşleri için dünya mirası olarak kaydedilmesi için UNESCO’ya başvurduk. Ayrıca güreşlerin gelişmesi için çalıştaylar düzenledik. Cazgırlar, hakemler, güreş müzisyenleri, güreşçiler için çalışmalar yaptık. Hedefimiz Balıkesir’i güreşin merkezi haline nasıl getirebiliriz? Daha kaliteli hale nasıl getirebiliriz? Gelecek nesillere soyut kültürel mirasımızı nasıl aktarabiliriz? Bunun sonucunda Balıkesir’de Yağlı Güreşler Kentler Birliğini kurduk. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız bu birliğin başkanı. Kurtdere güreş meydanımız en güzel er meydanı. Adına güreş düzenlenen pehlivanın naaşının yanında bir güreş sahası olduğu için” şeklinde konuştu.

Zekai Kafaoğlu; "Hedefimiz Kapalı güreş salonu ve Yağlı Güreş müzesi"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşmasına, 59 Kurtdereli Yağlı güreşlerinin hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, “ Kurtdere güreşleri yağlı güreşlerinin Kırkpınar güreşlerinden bir eksiği kalmamıştır. Kurtdere güreşleri marka bir güreş alanı olmuştur. Kurtdere güreşlerine 80 Başpehlivanın katılacağı ve toplam bin 500 güreşçinin katılacaktır. Bu yıl ilk defa uzun yıllar sonrası bir Balıkesirli Başpehlivanın olacağını ve bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Birde hedefimiz Yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı kapalı güreş salonu yapmak ve yanına Yağlı güreş müzesi kurmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve TGF Yağlı Güreş Asbaşkanı Mehmet Ayan’da konuşma yaparak, basına çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Toplantı sonrası protokol üyeleri, basın mensupları ve davetliler Kurtdere güreş alanını ziyaret ettiler. Yağlı güreşçiler davul, zurna eşliğinde temsili olarak güreş müsabakası yaptılar.

Kurtdere Güreşleri tanıtım toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, güreş ağaları, Karesi Belediye Başkan Yardımcıları, Mürsel Sabancı, Yasin Sagay, Yusuf Hocaoğlu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.