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25 Temmuz 2018 15:34

Kurtdere Güreşleri’ne davetler sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurtdere Güreşleri’ne davet için gittikleri Ankara temasları kapsamında AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Kurtdere Güreşleri’ne davetler sürüyor

25 Temmuz 2018 15:34


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Ankara temasları devam ediyor. Bu yıl 10-11-12 Ağustos tarihlerinde Balıkesir Karesi’de yapılacak olan Kurtdereli Güreşleri’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi güreşlere davet eden başkan Kafaoğlu ve Başkan Yılmaz, dün de AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti.


Başkanlar Kafaoğlu ve Yılmaz, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı ziyaret ederek kırmızı dipli mum ile Kurtdereli Güreşleri’ne davet etti.


Geleneklerin yaşatılabilmesi ve sürdürebilir halde yeni nesillere ulaştırabilmesi için Kurtdere Güreşleri’ne sahip çıktıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bakanlıkların, Balıkesir Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin ve yerel yöneticilerin güreşlere ciddi anlamda destek olduğunu söyledi. Güreşlerin Türk tarihinde farklı bir özelliği olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Güreş bizim geleneğimiz. Baba ve oğlun güreştiği başka bir millette yok. İşte biz de bu geleneğin yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için güreşlere önem veriyoruz" dedi. Başkan Yılmaz, Başkent’te kendilerini ağırlayan tüm protokole samimi ev sahipliği için teşekkür etti ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcılığına atanan Hamza Yerlikaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.




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