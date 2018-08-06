Kurtdereli Güreşleri’nin 59 yıldır yapıldığı belgelendi

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi, Kurtdereli Güreşleri’nin devlet arşivlerinde yer alan gazetelerde 30 Ağustos 1959 yılında ilk kez Atatürk Stadyumu’nda Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapıldığını gün yüzüne çıkardı. Bu tarihlerde güreş yapıldığına, eski başpehlivanlar da şahitlik etti.

2014 yılına kadar muhtarlık tarafından organize edilen Kurtdereli Güreşleri, Karesi Belediyesi’nin kurulmasıyla birlikte belediyenin himayesi altında geleneksel olarak düzenlemeye başladı. İlk olarak 2014 yılında eldeki veriler ışığında 34’üncüsü belediye tarafından düzenlenen güreşler sonraki yıllarda 2017’ye kadar 35., 36. ve 37. diye devam etti.

“İlk güreş Zafer Bayramı’nda yapıldı”

Başkan Yılmaz ve Bülent Yağcı’nın gazete arşivlerini araştırması sonucu Kurtdereli Güreşleri’nin ilk olarak 30 Ağustos 1959 yılında Zafer Bayramı Töreni etkinlikleri kapsamında yapıldığı; 26 Ağustos 1959 tarihli Balıkesir Günlük Siyasi Sabah Gazetesi’nde ve 29 Ağustos 1959 tarihli Balıkesir Postası Gazetesi’nde yayımlanan haberlerde ortaya çıktı. İl Halk Kütüphanesinde yer alan tüm gazete arşivlerinin taranması sonucu 1 Eylül 1968 tarihli ’Hizmet Balıkesir Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesi’nde güreşlerin 6 Eylül 1968 tarihinde yapılacağını ve ödül bilgilerinin yer aldığı haberinin yayımlandığı tespit edildi.

29 Ağustos 1959 tarihli Balıkesir Postası Gazetesi’nde yayımlanan haberde şu bilgilere yer verilmiş:

"Kurtdereli Güreşleri Başlayacaktır. Kurtdereli Mehmet Pehlivana izafeten Kurtdereli Güreşleri adı altında yapılacak ve her sene tekrar edilecek. Bu müsabakaların ilkine katılacak pehlivanlar, dün şehrimize gelmişlerdir. Güreşçiler yarın sabah otobüslerle Kurtdere Köyü’ne gidecek ve Mehmet Pehlivan’ın mezarını ziyaretle bir çelenk koyacaklardır. Bu arada Kurtdere Köyü’nden bir köylü konuşacak ve ayrıca Mehmet Pehlivan hakkında dernek mensuplarından bir kişi izahat verecektir. Kurtdere Köyü’ne yarın sabah saat 08.30’da Kültür Derneği’nin Yeni Haldeki Lokali önünden hareket edecek vasıtalarla gidilecektir. Geziye isteyenlerin gideceği kaydedilmektedir.

Öte yandan güreşlere saat 13.00’da stadyumda başlanacaktır. Daha öncede bildirdiğimiz gibi Kültür Derneği güreşlerde 2800 liralık bir ödül koymuş bulunmaktadır" haberinin yer aldığı görüldü.

1 Eylül 1968 tarihli ’Hizmet Balıkesir Günlük Tarafsız Siyasi Gazetesi’nde güreşlerin 6 Eylül 1968 tarihinde yapılacağı ve ödüller açıklandığı belgelerde görüldü.

“Tozlu raflar aralandı”

Kurtdereli Güreşleri ile ilgili bir gerçeği ortaya çıkarmak için il halk kütüphanesinin tozlu raflarında araştırma yaptıklarını ifade eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk olarak ’26 Ağustos 1959 tarihli Balıkesir Günlük Siyasi Sabah Gazetesi’ni inceledi. Başkan Yılmaz, "Gazeteyi incelediğimizde dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes’i gazetede görebiliyoruz. Gazeteyi detaylı incelediğimizde Kurtdereli Güreşleri’nin 1959 yılında yapıldığını görüyoruz" dedi.

"İspatımız devletimizin arşivinde"

Özellikle haberlerde 1. Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşleri olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "1959 yılında festival kapsamı içerinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri düzenli olarak yapılmaya başlanmış. Gazete haberlerine göre ilk güreşler Balıkesir merkezde Atatürk Stadyumu’nda yıllarca yapılmış daha sonra Kurtdere Köyü’nde yapılmaya devam etmiş. 2018 yılında yapacağımız güreşlerin 59’uncusu olduğunun ispatı da il halk kütüphanemizdeki gazete arşivlerinde açık ve net olarak yer alıyor. Bundan önce bu işi bize devredenlerden aldığımız bilgiyle 34., 35., 36. ve 37. geleneksel olarak güreşlerimizi sürdürüyorduk. Devletimizin arşivi sayesinde şimdi bu bilgilerin daha da ötesindeki bilgilere ulaştık. 1959 yılındaki gazetelerde güreşlerin ilk kez düzenlendiği ve geleneksel hale getirileceği net olarak belirtilmiş. Böyle düzeltmeyi başpehlivanlarımızla birlikte yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene 59’uncu seneye de 60’ıncı olarak devam edecek olan güreşlerimiz Kurtdere’ye, Karesimize, Balıkesirimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı, Kırkpınar’da ve Kurtdereli’de nam salmış rahmetli Başpehlivan Mehmet Ali Yağcı’nın oğlu Bülent Yağcı, yine Kırkpınar’da ve Kurtdereli’de nam salmış eski başpehlivanlardan ünlü güreşçi Saffet Kayalı, Fevzi Çakır, Güreş Federasyonu Marmara Bölge Sorumlusu Raşit Ataş, bu yıl başpehlivanlığa yükselen Balıkesirli güreşçi Ertuğrul Dağdeviren ve Balıkesir İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak, İl Halk Kütüphanesi’nde yerel gazetelerde yaptıkları araştırmalar sonucunda Kurtdereli Güreşleri’nin 1959 yılında ilk kez düzenlendiğini ortaya çıkardı.