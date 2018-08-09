Kurtdereli Mehmet Pehlivana padişahların verdiği madalyalar bulundu

Balıkesirli ünlü cihan pehlivanı Kurtdereli Mehmet pehlivana padişahlar tarafından verilen madalyalar, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğünde çıktı. Padişahlar Abdülhamit Han ve Sultan Mehmet Reşat tarafından Kurtdereli Mehmet Pehlivana güreşlerde gösterdiği üstün başarılar sonrası verilen madalyalar bu güne kadar nerede olduğu bilinmiyordu. Kurtdere’de yapılacak 59.Kurtdere güreşleri tanıtım toplantısında büyük sürpriz yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü yıllardır kasalarında sakladığı Mehmet Pehlivana ait madalyaları basına ve protokole gösterdi. Basın mensuplarının madalyaları Balıkesir’de bir müzeye verilip, verilmeyeceği sorusuna İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Kurulacak olan Yağlı Güreş müzesine verebileceklerini açıkladı. İl Müdürü Arıcıoğlu, " Kurtdereli Mehmet Pehlivana verilen madalyalar burada. Ortadaki madalya Abdulhamit Han’ın verdiği madalya, diğerleri de Sultan Mehmet Reşat’ın verdiği madalyalar. Yıllardır il müdürlüğümüzde saklanmış. Burada sizlerle paylaşmak istedik. Bu madalyalar il müdürlüğümüzde saklamaya devam edeceğiz. Balıkesir’e spor müzesi yapıldığında tabi ki müzeye vereceğiz. Spor Müzesi kurulduğu zaman oraya vereceğiz bu gibi malzemelerin spor müzesinde sergilenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.