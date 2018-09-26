Kurtulmuş, başkan adaylarında aranan özellikleri açıkladı

Balıkesir'de partisinin genişletilmiş danışma meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Mütevazi, adil, ehliyet sahibi, liyakat sahibi ve millete sadakat sahibi insanlardan adaylarınızı seçeceksiniz. Belediye başkan adaylarınızı, meclis üyesi adaylarınızı tüm Balıkesir parmak ile gösterecek" dedi.

Balıkesir AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un katılımı ile gerçekleşti. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Aslında il kongresi yapar gibi il danışma meclisi yapıyor olmamız yerel seçimlere ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor. AK Parti bir dava hareketidir. Biz, sadece seçimden seçime çalışan bir parti değiliz. AK Parti, milletin geçmişle bağıdır. Siz Marmara Adası'ndan, Kepsut'tan, Balya'dan gelirken, sadece bir siyasi parti toplantısına gelmiyorsunuz. Bir davayı omuzlanmış olarak buraya geliyorsunuz. Bir medeniyet hareketi olarak Türkiye'nin kökleri ile buluşma mücadelesinin adı olarak AK Parti'nin bazı özellikleri vardır. AK Parti, yerli ve milli bir partidir. AK Parti, başkalarının gösterdiği istikamette ilerleyen bir parti değildir. AK Parti, milli bağımsızlık üzerine hareket eden bir partidir. Her türlü manipülasyonlara rağmen AK Parti bağımsızlıktan vazgeçmez. Biz yalnızca bu millete bağlıyız. Kimsenin önünde diz çökmeyiz. Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünden tüm dünyaya seslendi. Orada dünyaya ders verdi. Orada egemen güçlere meydan okudu. 'Bu dünyayı yönetmek 7 milyar insanın hakkıdır' dedi. Önceki dönemleri hatırlayın. Türkiye, dünyada olup bitene seyirci kalmıyor. Dünya, 3 mülteci geldiği zaman korkudan ayakları titriyor. Biz insani diplomasi üzerinden dünyaya ders vermeye devam ediyoruz. AK Parti, millete güvenen bir siyasi partidir. Bizim milletten başka güveneceğimiz yer yoktur. Başkaları, darbelerle millet iradesine ipotek koymak isterler" dedi.

Kurtulmuş, 28 Şubat'a değinerek, “Kimisi sağdan, kimisi soldan. En son 15 Temmuz'da bu hainler milletin verdiği iktidarı gasp etmeye çalıştı. Bu millet, tankın önüne çıplak yatan kahramanlar ordusudur. Bu millet, uçaklara karşı bulunduğu binalardan taş atabilen cesur insanların ordusudur. 28 Şubat'ı hatırlayın üniversitelerin önünde bir metre başörtüsü yüzünden 17-18 yaşındaki kız çocuklarını dışarı attılar. Rahmetli Erbakan'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Şubat'ın patronları siyasi yasaklı hale getirdiler. Bu siyasi hareketin temsilcileri, Allah'a çok şükür yürüyerek yoluna devam etti. Kim kazandı? Bende o zaman doçenttim. 1 öğrenciye tahammül edemediler, 1 hemşireye tahammül edemediler. Kim kazandı? Bu millet kazandı. Dün tahammül edemediler, bugün mecliste başörtülü milletvekilimiz var" dedi.

Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde aday kriterlerinin belli olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"Mütevazi, adil, ehliyet sahibi, liyakat sahibi ve millete sadakat sahibi insanlardan adaylarınızı seçeceksiniz. Belediye başkan adaylarınızı, meclis üyesi adaylarınızı tüm Balıkesir parmak ile gösterecek. Böyle olursa neden 20 artı 1 olmasın."

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ise, 24 Haziran seçimlerinde zaferin gençlerin ve kadınların olduğunu söyledi. Demiraslan, "24 Haziran'da ayağa kaldırdığımız Balıkesir'i yerel seçimlerde şaha kaldıracağız" dedi.

Başkan Kafaoğlu'na yoğun ilgi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Balıkesir'de milletvekili sayımızı 4'den 5'e çıkardık. Bu başarı sizlerindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın övgüsüne mazhar olduk. 'Balıkesir Maşallah 24 Haziran'da ayağa kalktınız' dedi. Devamında da 'İnşallah yerel seçimlerde de daha güzelini yapacağınıza inanıyorum' diyerek yeni bir görev yükledi. İl Başkanımızla beraber söz verdik. Yerel seçimlerde daha iyisini yapacağız dedik. Hedefimiz 20 ilçenin tamamını ve büyükşehri alacağız inşallah" açıklamasında bulundu.

Toplantının sonunda Numan Kurtulmuş'a Balıkesir'in ünlü yağcıbedir halısı hediye edildi.