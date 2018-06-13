Madde bağımlısı kişilerin Narconon Programı ile Kaz Dağları eteklerinde konumlanmış bu tesiste tertemiz yeni hayatlarına kavuştuklarını belirten Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir : “Türkiye’de uygulandığı 5 yıl içerisinde, Narconon Eğitim ve Rehberlik Programı ile hiçbir ilaç kullanmadan madde bağımlılığında yüzde 84 oranında başarı sağladık.” dedi.

Edremit Körfezi’nin kuzeyinde bulunan, Ege ve Marmara’yı birbirinden ayıran Türkiye’nin oksijen deposu Kazdağları’nda toplam 7.5 dönümlük arazide faaliyet gösteren, eğitmenler hariç 28 kişi konaklama kapasiteli Kurtuluş Vakfı Tesisleri, 5 yıldır uyguladığı Narconon Türkiye Eğitim ve Rehberlik programıyla hiçbir şekilde ilaç kullandırtmadan 3 ile 4 ay arasında uyuşturucu bağımlılığına son veriyor.

Merkezi Ankara’da bulunan Vakfın Kazdağları’nın muhteşem doğası içindeki binasında, gönüllü olarak uyuşturucudan kurtulmak için başvuran her yaş grubundan bireye destek veriliyor. Yaklaşık 4 ay süren rehberlik programı süresince bağımlılara uyuşturucudan kurtulmaları için egzersiz programıyla kan dolaşımı hızlandırılarak vücuttaki kalıntılar gevşetiliyor. Özel beslenme desteğiyle zehir kalıntıları parçalanıyor ve son aşamada, saunadaki terlemeyle zehirli maddeler vücuttan tümüyle atılıyor.

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir “Narconon Programıyla madde bağımlılarına hiçbir ilaç kullandırtmadan,yüzde 84 oranında başarı yakaladıklarını belirterek, "Narconon Türkiye, tam 50 yıldır dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, başarı oranı tüm uygulama yapan ülkelerde 3 yıllık ortalamada yüzde 84 olan, ilaçsız madde bağımlılığı eğitim programının temsilcisidir. 2013 yılında imzalanan lisans sözleşmesinden sonra Türkiye’de Kurtuluş Vakfı’nın uzman ekibiyle uygulanmaya başlandı. Eğitmenlerinin tamamı eski madde bağımlısı olup yurtdışında uzmanlık eğitimlerini tamamlamış lisanslı çalışanlardır. 4 ay süren program yoksunluk, doğal detox ve mental eğitimlerden oluşuyor. ’Narconon Programı’ ile bağımlılıktan kurtulan toplam 9 eğitmenin görev yaptığı merkezde, 4 ay süren desteğin sonunda madde bağımlılığından kurtulamayan olursa, bir süre daha desteğe devam ediliyor" dedi.

Tezemir, sözlerini söyle sürdürdü: "Narconon; 50 yıldır Amerika, Hollanda, Kanada, İtalya ve İspanya gibi 48 ülkede başarıyla uygulanan uluslararası ilaçsız bir eğitim ve rehberlik programıdır. Program 5 yıl önce Türkiye’ye getirildi. Programın ilk pilot uygulamasını Ankara’da yapmaya karar verdik. Başarıya ulaşan pilot uygulamamızdaki öğrencilerimiz şu anda Narconon Türkiye merkezinin sertifikalı eğitmenleri oldular. Hepsi ayrı ayrı yurtdışına gittiler ve eğitimlerini tamamladılar. Madde bağımlılığının bir hastalık olmadığını, bağımlılıktan kurtulmak için ilaç kullanılması gerekmediğini belirten Tezemir Program ile ilgili olarak şunları söyledi; “Program, bireyin uyuşturucuyu mümkün olduğu kadar hızlı ve rahat bir şekilde bırakması için tasarlanmış ilaçsız bir bırakma süreci ile başlıyor. ‘Narconon Programı’ ilaçsız bırakma, yeni yaşam detoksifikasyonu ve yaşam becerilerinden oluşuyor. Yeni Yaşam Detoksifikasyonu L. Ron Hubbard’ın, LSD kalıntılarının, kişi uyuşturucu almayı bıraktıktan uzun süre sonra bile bedende, daha çok da yağlı dokularda sıkışıp kaldığını gösteren çığır açan buluşuna dayanır. Daha ileri incelemeler gösterdi ki başka birçok zehirli madde de bedende kalabilir ve gelecek yıllarda olumsuz etkiler yaratabilir. Yeni Yaşam Detoksifikasyon Programı, egzersiz, kuru ısıtmalı saunada terleme ve dikkatlice izlenen bir sıvı alma ve beslenme rejiminin bir bileşimidir. Yöntemler, kişi uyuşturucuyu bıraktıktan sonra bile bedende kalan zehirli kalıntıları çözer ve söküp atar. Programın son bileşeni bir dizi Yaşam Kabiliyetleri Eğitimi’ni içermektedir. Bu eğitimler bireye uyuşturucudan uzak kalması için gereken araçları sağlar. Bunlar, madde bağımlılığı ile mücadele eden kişilerin kaybettiği veya hiç sahip olmadığı becerilerdir. Etkin pratik ve öğrenme, kişiyi kararlılığa, öz saygıya ve kişisel değerlerine yönlendirir. Diğer önemli bir husus, bu kurslar uyuşturucudan uzak bir yaşamı sürdürmek için gerekli öz kontrol ve kişisel gücün gelişimine yardım eder.”

Tezemir, ayrıca Vakfın Kaz Dağları’nda uyguladığı eğitim programının yanı sıra, yardımlar düzenlediğini ve gelen her bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.