Kuş bile çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi

Akçay Mahallesi’nde ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin adresini belirledi. Girdikleri ev ve işyerlerinden kafesiyle kuş bile çalan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık soruşturması sonrasında nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki kuru sıkı tabanca, iki tekne motoru, birer taşlama makinesi, elektrikli süpürge, ocak, fırın, 5 televizyon, 15 torba kömür, çuval ve kasalarda yaklaşık 300 kilo zeytin, Hint bülbülü ve hırsızlık yapmakda kullandıkları kar maskeleri, levye, tornavidalar, şeffaf eldivenler ele geçirildi.