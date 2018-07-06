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06 Temmuz 2018 14:58

Kuş diliyle anlaşıyorlardı, polisten kaçamadılar

Balıkesir’de uyuşturucu tacirliği yaptığı tespit edilen şüphelilerin kendi aralarında kuş diline benzer bir şekilde iletişim kurduklarını tespit eden polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.

Kuş diliyle anlaşıyorlardı, polisten kaçamadılar

06 Temmuz 2018 14:58


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van’dan temin edilen uyuşturucu hapların kargoyla Balıkesir’e getirilerek satıldığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren Balıkesir polisi, uyuşturucu tacirlerinin kendi aralarında kuş diline benzer bir dil geliştirdiklerini ve bazı kelimeleri çapraz, bazı kelimeleri tersten kullanarak iletişim sağladıklarını tespit etti. Kripto dilini çözmeyi başaran polis ekipleri kargoya ve şüphelilerin evine yaptıkları operasyonda bin 827 adet uyuşturucu hap, 420 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeğe el koyarak 17 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklanırken 7 şüphelinin ise sorguları devam ediyor.




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