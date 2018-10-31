Kuşların göç yolundaki sazlık yangını sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan sazlık yangını büyüyerek devam ediyor. İlk belirlemelere göre kuşların göç yolu üzerindeki 10 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Dalyan mevkiinde bulunan ve kuşların göç yolunda önemli bir durak noktası olan sazlıklarda öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Şimdiye kadar 10 dönüm sazlığı kül eden yangın müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Ekipleri yangının yayılmaması için alevlere müdahale ediyor.