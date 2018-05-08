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08 Mayıs 2018 16:48

Kut’ül Amare zaferi Balıkesir’de anlatıldı

Türklerin tarihe destansı kahramanlıkla adını yazdırdığı Kut’ül Amare Zaferinin önemi Balıkesir’de düzenlenen konferans da anlatıldı.

Kut’ül Amare zaferi Balıkesir’de anlatıldı

08 Mayıs 2018 16:48


Altıeylül Belediyesi Osmanlı İmparatorluğunun son büyük zaferi olan Kut’ül Amare zaferinin anlatıldığı programa Tarihçi-yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Gazeteci Yazar Yavuz Bahadıroğlu konuşmacı olarak katıldı.


Salih Tozan Kültür Merkezinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Türklerin tarihe destansı kahramanlıkla adını yazdırdığı Kut’ül Amare Zaferinin önemi anlatıldı.


Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı konferans öncesi yaptığı konuşmada, “Bedelleri kahramanlarımız ve şehitlerimiz tarafından ödenmiş zaferleri unutmak, yok saymak, umursamamak insani değerlerimiz ile bağdaşmaz. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de ikinci zaferi de burada görüyoruz. Yine bugün askerlerimizin ve milletimizin aynı şevkle, aynı aşkla bu davaya sahip çıktığını görüyoruz” dedi.


Dinleyicilerin ilgiyle dinlediği programda, Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Yavuz Bahadıroğlu tarafından, İngilizlerin büyük bir başarıyla mağlup edildiği Kut’ül Amare’de neler yaşandığı çarpıcı detaylarıyla ortaya konuldu. Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olarak tarihe geçtiği, öyle ki İngilizlerin, Türk tarih kitaplarından bile sildirecek kadar unutmak istediği, hafızalara kazınacak bir zafer olma özelliği gösteren bu şanlı zafer, tüm ayrıntıları ile dinleyicilerle paylaşıldı.


Konferans sonrası Gazeteci Yazar Yavuz Bahadıroğlu kitaplarını okuyucuları için imzaladı.




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