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13 Eylül 2017 17:27

Kuyumcuda silahlı yaralama: 1 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, iş yerinde bulunan bir kişiyi yaralayarak kaçtı.

Kuyumcuda silahlı yaralama: 1 yaralı

13 Eylül 2017 17:27


Kaşif Acar Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kuyumcu dükkanına girerek içeride bulunan üç kişi ile aralarında bulunan bir husumet nedeniyle tartışmaya başladı.


Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine silahına davranan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kuyumcuda bulunan S.İ. adlı kişiyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, yaralanan S.İ. komşu esnaflar tarafından çağrılan ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.İ.’nin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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