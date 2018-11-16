Kuyumcular satışların düşmesinden dertli

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kuyumcular eskisi kadar satış yapamadıklarından dertli. Yeni çiftlerin ağır takılar yerine artık alyans ve birkaç yüzük almayı tercih ettiği, düğünlerde çeyrek altın yerine de gram altınların revaçta olduğu bildirildi.

Uluslararası piyasalarda gelişen olaylar yüzünden döviz, altın ve değerli metallerdeki yükselmelerin Türkiye'ye olumsuz yönde tesir ettiğini kaydeden ilçenin tanınmış kuyumcularından Osman Özdoğan, döviz ve altının yükselmesinin, ülkenin kötü duruma düşmesi için çabalayan çevreleri mutlu ettiğini savundu.

Aynı zamanda Ayvalık Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Osman Özdoğan, “Türkiye'yi ekonomik anlamda çökertmek isteyenlerin sistematik bir şekilde yaptıkları türlü oyunlar sonrasında dövizde meydana gelen dalgalanmalar sebebiyle kuyumculuk sektörü çok ciddi bir krizin içerisine girmiştir. Dünyadaki gelişmeler, diğer ülkelerde de döviz ve altının artışına sebep oldu, ama bizde daha hızlı oldu” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ayvalık'ta da düğünlerde takı takma alışkanlıkların değiştiğine işaret eden Osman Özdoğan, “Düğünlerde 30-40 gramlık setlerden oluşan zînetleri almayı planlayan müşterilerimiz, artık 10 gram-15 gramlık mini setlere yöneldi. Tabii arz-talep dengesine bakan toptancılar da aynı paralelde çalışmaya başladı. Kuyumculuk sektöründe her ürün küçülüyor. Küçüldükçe de bizim kâr marjımız asgarî seviyeye iniyor. İnşallah bu zorlu dönemeci hep birlikte en az zararla atlatırız” diye konuştu.