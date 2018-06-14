Kuzey Ege’de bayramda trafik yoğunluğu

İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir ve Trakya’dan tatil için Kuzey Ege’yi tercih eden tatilciler, İzmir-Çanakkale E-87 karayolunda yoğunluğa neden oldu. Araçları ile Çanakkale ve Bursa üzerinden Kuzey Ege’ye gelen tatilciler, özellikle kavşak noktası olan Edremit ilçesinde yoğunluk oluşturdu. Güvenlik güçleri kavşaklarda trafiğin rahat akması için gerekli önlemleri alırken, bazı ışıklarda 1 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, trafik yoğunluğunun olduğu bu kesimde özellikle sürücülerin takip mesafesini kontrol ederek sürüş yapmalarını istedi.