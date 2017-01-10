Kuzey Ege’de yoğun kar yağışı başladı

Balıkesir’in Kuzey Ege ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçeleri adeta beyaza büründü.

Bölgede soğuk hava etkili olurken geçtiğimiz günlerde bölgeden ayrılan kar yağışı öğle saatleri itibariyle yoğun bir şekilde tekrar başladı. Başta Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezi kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Havran ilçesine de vekaleten bakan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığı özelikle köy yollarında ekiplerin aralıksız yol açma çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek "İlçelerimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz çalışıyor. Özellikle köy yollarımızın açık tutulması için yoğun bir mesai harcanıyor. Taşımalı Eğitime bu gün zaten ara verilmişti. Önümüzdeki saatlerdeki yağış miktarına göre okulların tatil konusu tekrar ele alınacak" dedi.