Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:14

Kuzey Ege’de yoğun kar yağışı başladı

Kuzey Ege’de yoğun kar yağışı başladı

10 Ocak 2017 15:14

Balıkesir’in Kuzey Ege ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçeleri adeta beyaza büründü.
Bölgede soğuk hava etkili olurken geçtiğimiz günlerde bölgeden ayrılan kar yağışı öğle saatleri itibariyle yoğun bir şekilde tekrar başladı. Başta Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezi kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Havran ilçesine de vekaleten bakan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığı özelikle köy yollarında ekiplerin aralıksız yol açma çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek "İlçelerimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz çalışıyor. Özellikle köy yollarımızın açık tutulması için yoğun bir mesai harcanıyor. Taşımalı Eğitime bu gün zaten ara verilmişti. Önümüzdeki saatlerdeki yağış miktarına göre okulların tatil konusu tekrar ele alınacak" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç