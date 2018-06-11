Kuzey Ege’ye her hafta 61 tarifeli uçuş

Yapılan çalışmalarla vatandaşların seyahat tercihi haline gelen havayolları yolcu sayısını her geçen gün artırıyor. Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvacık, Asos, Dikili gibi Kuzey Ege’nin önemli turizm beldeleri Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ile daha hızlı ulaşılabilir bir hale geldi. Balıkesir Koca Seyit Havalimanına 4 havayolu firması yaz sezonu boyunca haftada 61 karşılıklı tarifeli uçuş gerçekleştirecek. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri toplamda 9 adet Sabiha Gökçen İstanbul, Atatürk İstanbul, Esenboğa Ankara uçuşu gerçekleştirilirken diğer günlerde ise yine aynı hava limanlarına 8’er uçuş yapılıyor. Ayrıca Salı günlerinde de Almanya’nın Duesseldorf Havalimanına tarifeli uçuş gerçekleştiriliyor.

2018 yılının ilk beş ayında 165 bin 260 yolcuya hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı iç hatlarda 160 bin 183, dış hatlarda ise 5 bin 77 yolcu sayısına ulaştı. Geçen yılın aynı aylarında ise 90 bin 3 yolcu taşınmıştı. Havalimanı yüzde 82’lik yolcu hacmi artışıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor.