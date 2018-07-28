Kyzikos antik kenti sanal ortamda

Erdek Belediyesi’nin organizasyonunda, BANVİT A.Ş.’nin de sponsorluk desteğiyle gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda Eskişehir’den gelen UMAY Müze Tasarım ve Teknolojileri yetkilileri, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ile birlikte Kyzikos’u ziyaret etti. Kurumun kurucu ortaklarından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Coşkun’un başkanlığındaki heyet, 2006 yılından bu yana Kyzikos kazılarını yürüten heyetin başkanı olan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Koçhan’dan bilgi aldı. Kyzikos’un, antik çağda çok önemli bir yerleşim merkezi olduğuna dikkati çekilirken o dönemde 250 bin kişinin ticaret yaptığı, üç limanı bulunan çok önemli bir yerleşim bölgesi olduğu kaydedildi. 10 bin kişilik tiyatroya sahip olduğu bilinen Kyzikos şimdi sanal ortamda tüm görkemiyle ortaya çıkararak bölgeye dikkat çekilmek isteniyor. Ayrıca çalışma tamamlandıktan sonra Kyzikos’u ziyarete gelecek olanlar öncelikle Hadrianus Tapınağı ve ilk su oyunlarının yapıldığı Arena’yı, sanal gözlükler eşliğinde görme olanağına sahip olacaklar. Daha sonraki aşamada ise tüm kent, sanal ortamda canlandırılacak.

Sanal gerçeklik platformu oluşturuyoruz

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Coşkun yaptığı açıklamada “VR ve AR teknolojilerini kullanarak tarihi kentleri bilgisayar ortamında gerçeğe dönüştürüyoruz. Sanal gerçeklik platformu ve AR-GE kapsamında, tarihi kentleri, arkeolojik ve bilimsel verilerin ışığında, içine hayal de katarak sanal gerçeklik platformu oluşturuyoruz. Daha önce Afyon Emirdağ’daki ‘Amoryum’ ve Bursa ‘Muradiye Medresesi’nde bu konudaki çalışmalarımızı bitirdik. Antalya ‘Olimpos’taki çalışmalarımız da sürüyor. Şimdi amacımız, Kyzikos antik kentini de öncelikle sanal ortamda tüm dünyaya tanıtarak, tarih ve arkeolojiye merak duyanları buraya çekmeye çalışmaktır. Bunu sağlamak için Kyzikos kazılarını yürüten heyetin başkanı Doç. Dr. Nurettin Koçhan’dan antik kent ile ilgili doneler almaya geldik”dedi.