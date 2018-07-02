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02 Temmuz 2018 14:59

Kyzikos kazıları başlıyor

Balıkesir’in Erdek sınırları içinde bulunan Kyzikos ören yerindeki kazılar bu yıl Temmuz ayının ikinci haftasında başlayacak.

Kyzikos kazıları başlıyor

02 Temmuz 2018 14:59


Kyzikos kazı ekibi başkanı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Koçhan, bu yıl da, yaklaşık 10 kişiden oluşan bir ekiple çalışma yapacaklarını, ayrıca kazıda geçici işçi de çalıştıracaklarını belirterek, “Kazı ekibimizde antropolog, mimar ve yazıt bilimcisi de yer alacak. Bu yıl da Hadrianus Tapınağı’nın mekropol (mezarlık) bölümünde çalışma yapacağız. Kazımızın süresini, bize ayrılacak ödenek belirleyecek” dedi.


Öte yandan, Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün Bandırma sınırları içindeki Daskyleion’a kazılarına 49 bin, Kyzikos’a 30 bin, Edremit sınırları içindeki Antandros’a ise 60 bin lira ödenek ayrıldığı öğrenildi. Kazılara ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de maddi olarak destek verecek.




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