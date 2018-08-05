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05 Ağustos 2018 09:24

Kyzikos UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yer alan Kyzikos Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için çalışmalara başlandı.

Kyzikos UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday

05 Ağustos 2018 09:24


Balıkesir’in Erdek ilçesinde akademisyenlerce devam edilen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Hadrian Tapınağı, M.S. 2. yy. Roma Dönemi tapınakları içerisinde dünyada ilk üç sırada, Türkiye’de ise en büyük tapınak arasında yer alıyor. Ebatları, yapısı, sanat ve kült işlevleri açısından dünyanın en önemli yapılarından birine sahip olan Kyzikos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında Hadrian Tapınağı yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.


Kazı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Kyzikos Antik Kenti’nde Roma ve Roma Dönemi Anadolu Mimari ve Sanatına ciddi katkı sağlayacak buluntular elde ettiklerini ve dünyanın en büyük korinth başlıklarından birisini bulduklarını ifade etti.


Kyzikos Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Gürbüs, "Kyzikos Hadrian Tapınağı gerek mimari, gerekse sosyo-kültürel sanatsal anlamda antik dönemin şüphesiz ki en önemli birkaç yapısından birisidir. Antik Kentin önemli yapılarından ikincisi ise Kyzikos Amfiteatr’ı olarak gösterilebilir. Amfiteatr’ı Türkiye’deki yalnızca üç örnekten birisi, hatta en önemlisidir diyebiliriz. Roma Collesium ile boy ölçüşecek büyüklüktedir. Gerek boyutları gerekse sanat ve kültürel işlevleri açısından dünyanın en önemli yapılarından biri olan, döneminde dünyanın sekizinci harikası olduğu belirtilen bu yapıyı da bünyesinde barındıran Kyzikos Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için gerekli çalışmalara başlanmıştır” dedi.




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