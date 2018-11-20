Kyzikos ve Hadrian tapınağı büyük ilgi görüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kyzikos antik kenti vatandaşların ilgisini çekiyor.

Erdek'in 8 kilometre doğusunda bulunan ve “Dünyanın Sekizinci Harikası” olarak bilinen Hadrian Tapınağı'nın da yer aldığı Kyzikos'u özellikle hafta sonlarında gelen tarihe ve arkeolojiye meraklı vatandaşlar geziyor. Sanat ve Tasarım Fakülte 1. sınıf öğrencilerinden 186 kişilik grup, hafta sonunda Kapıdağ yarımadası ve çevresine proje gezisi düzenleyerek alanda çalışmalarda bulundular. Endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinden öğrenciler, yörenin doğal ve tarihi dokusu içinde çeşitli incelemeler yaptı.

Üniversitenin Temel Tasarım ve Tasarım Grafik ve Görsel İletişim dersleri kapsamında düzenlenen proje gezisine ders yürütücüleriyle birlikte katılan toplam 186 kişilik grup içindeki öğrenciler, gezi sırasında Kzykos antik kentinde ve Kuş Cenneti Milli Parkı'nda yerleştirme ve performanslar üretmenin yanı sıra, bölgenin doğal, tarihi, kültürel mirasına dair bilgi edinme ve yolculuk güzergahı üzerinde yer alan önemli mimari eserleri inceleme fırsatı buldular.

Gezinin ilk günü, biyolog eşliğinde Kuş Cenneti Milli Parkı'nı gezerek bilgi alan ve kuş gözlemi yapan öğrenciler, ardından doku inceleme ve eskiz çalışmaları yaptılar. Bu çalışmalar, Manyas gölü kenarındaki sazlık alanlarda devam etti. Akşam yemeği sonrasında otelin etkinlik salonunu stüdyoya dönüştüren öğrenciler, gece yarısına kadar sürdürdükleri atölye çalışmalarının sonunda Kuş Cenneti için “doku sözlükleri” oluşturdular.