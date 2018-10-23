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Lastiği patlayan kamyon takla attı: 2 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan kamyon takla attı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan kamyon takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Havran istikametinde Fora Zeytincilik karşısında sebze yüklü 10 U 1058 plakalı kamyonun lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde bulunan Olcay D. ile Mustafa D. yaralandı. Yaralılar Havran İtfaiye Amirliği ve 112 ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak Havran Devlet Hastanesine sevk edildi.

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