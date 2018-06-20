Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdek-Bandırma karayolunun 2. kilometresi tek zeytin mevkisinde meydana geldi. Kemal Aydemir (20) yönetimindeki 10 KB 511 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atarak zeytin ağacına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili araç sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.