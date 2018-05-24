Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametinden Edremit istikametine giden Aykut Y. yönetimindeki 10 Y 6863 plakalı tır Bostancı Köprülü Kavşağını geçişi sırasında ön sağ lastiği patladı. Lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan uçarak yere çakıldı. Bu sırada düştüğü alt yolda başka bir aracın geçiş yapmaması olası bir faciayı önledi. Kazada tır sürücüsü Aykut Y. yaralandı. Yaralı, itfaiye tarafından çıkartılarak 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrası tırın mazot tankından boşalan akaryakıt zemini kayganlaştırdı. Karayolları ekipleri hızlı bir çalışma ile sızan yakıtın geçişlere zarar vermemesi için toprak ile dolgu çalışması yaptı.

Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.