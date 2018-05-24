Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 17:52

Lastiği patlayan tır köprülü kavşaktan uçtu: 1 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan yere çakıldı.

Lastiği patlayan tır köprülü kavşaktan uçtu: 1 yaralı

24 Mayıs 2018 17:52

Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametinden Edremit istikametine giden Aykut Y. yönetimindeki 10 Y 6863 plakalı tır Bostancı Köprülü Kavşağını geçişi sırasında ön sağ lastiği patladı. Lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan uçarak yere çakıldı. Bu sırada düştüğü alt yolda başka bir aracın geçiş yapmaması olası bir faciayı önledi. Kazada tır sürücüsü Aykut Y. yaralandı. Yaralı, itfaiye tarafından çıkartılarak 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrası tırın mazot tankından boşalan akaryakıt zemini kayganlaştırdı. Karayolları ekipleri hızlı bir çalışma ile sızan yakıtın geçişlere zarar vermemesi için toprak ile dolgu çalışması yaptı.


Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç